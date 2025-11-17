Gemelle Kessler, cosa spunta dal testamento

Insieme oltre la vita. Le gemelle Kessler avrebbero deciso di andarsene insieme. La notizia della loro morte è arrivata nel pomeriggio di lunedì 17 novembre, quando la Bild ha riferito della scomparsa di entrambe a 89 anni: "Suicidio assistito". Stando a quanto fatto trapelare dal quotidiano, le iconiche "gambe della nazione" avevano espresso già nell'aprile 2024 un desiderio molto preciso riguardo al loro ultimo saluto: volevano essere cremate e deposte nella stessa urna.

Con loro, anche le ceneri della madre Elsa, scomparsa a 69 anni, e quelle del cane Yello, morto a 14 anni. "Lo abbiamo disposto anche nel testamento", aveva spiegato Ellen al quotidiano tedesco. Ma non solo, perché Ellen e Alice avrebbero anche fatto un patto: "Se una cade in stato vegetativo, l'altra l'aiuta a morire".