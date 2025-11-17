Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Gemelle Kessler, cosa spunta dal testamento

lunedì 17 novembre 2025
Gemelle Kessler, cosa spunta dal testamento

1' di lettura

Insieme oltre la vita. Le gemelle Kessler avrebbero deciso di andarsene insieme. La notizia della loro morte è arrivata nel pomeriggio di lunedì 17 novembre, quando la Bild ha riferito della scomparsa di entrambe a 89 anni: "Suicidio assistito". Stando a quanto fatto trapelare dal quotidiano, le iconiche "gambe della nazione" avevano espresso già nell'aprile 2024 un desiderio molto preciso riguardo al loro ultimo saluto: volevano essere cremate e deposte nella stessa urna.

Con loro, anche le ceneri della madre Elsa, scomparsa a 69 anni, e quelle del cane Yello, morto a 14 anni. "Lo abbiamo disposto anche nel testamento", aveva spiegato Ellen al quotidiano tedesco. Ma non solo, perché Ellen e Alice avrebbero anche fatto un patto: "Se una cade in stato vegetativo, l'altra l'aiuta a morire".

Morte le gemelle Kessler, avviata un'indagine. La Bild: "Suicidio assistito"

Sono morte insieme Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle del mondo dello spettacolo tedesco. Lo riferiscono&n...

Icone della Germania del dopoguerra e dello spettacolo europeo, le due sorelle avevano conquistato il pubblico internazionale come cantanti, ballerine e attrici. Tra le canzoni più note "Da-da-un-pa" (o "dadaumpa"), "Pollo e champagne" e "La notte è piccola". Dal fisico slanciato, le biondissime sorelle conquistarono una popolarità straordinaria nei più noti programmi televisivi della Rai in bianco e nero. Le loro gambe lunghe e affusolate sono entrate nell'immaginario collettivo stravolgendo la storia della tv, cantando e ballando negli show del sabato sera.

tag
gemelle kessler

Suicidio assistito Gemelle Kessler, Iva Zanicchi non ci sta: "Lontano dalla mia mentalità"

In studio Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro umiliata in diretta: "Chiedo scusa al pubblico a casa"

La stoccata Le gemelle Kessler fanno impazzire le femministe: "Le pacche sul sedere non sono molestie"

ti potrebbero interessare

Gemelle Kessler, Iva Zanicchi non ci sta: "Lontano dalla mia mentalità"

Gemelle Kessler, Iva Zanicchi non ci sta: "Lontano dalla mia mentalità"

Redazione
Gemelle Kessler, trovate morte in casa dalla polizia: "Suicidio assistito"

Gemelle Kessler, trovate morte in casa dalla polizia: "Suicidio assistito"

Redazione
Morte le gemelle Kessler, avviata un'indagine. La Bild: "Suicidio assistito"

Morte le gemelle Kessler, avviata un'indagine. La Bild: "Suicidio assistito"

Redazione
Dalla Mayer a Venezi se non sei compagna

Dalla Mayer a Venezi se non sei compagna

Marco Patricelli