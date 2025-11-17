Lo Stato delle Cose, scoop-Giletti "Documento dei servizi segreti con pagine strappate"

Massimo Giletti torna sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. A Lo Stato delle Cose, la trasmissione in onda in prima serata su Rai 3, il conduttore proporrà ai suoi telespettatori un documento riservato dei servizi segreti dell'epoca della scomparsa, a cui mancano quattro pagine fondamentali. "Domani cercheremo di capire dove questo documento riservato dei servizi segreti dell'epoca, ci porta. E soprattutto cercheremo di spiegare perché mancano questo quattro pagine. Che cosa contenevano? Chi le ha tolte queste pagine a questo documento riservatissimo?", ha spiegato Giletti a Fanpage. L'inchiesta è firmata dai giornalisti Francesca Ronchin e Paolo Orofino.

"Noi sappiamo con certezza, perché è scritto nell'intestazione, che seguivano i familiari di Emanuela Orlandi e Mario Meneguzzi, che era lo zio di Emanuela Orlandi", ha poi aggiunto il conduttore. Come spiegato dallo stesso Giletti, il servizio de Lo Stato delle Cose seguirà una traccia molto concreta.