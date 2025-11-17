Alcaraz, il colpo con cui Sinner lo lascia senza parole

Nel cuore del match, durante uno dei tanti scambi martellanti, Sinner ha improvvisamente cambiato ritmo : rovescio lungolinea perfetto, la palla che si infila all’incrocio come una freccia. Un colpo da manuale, così pulito da lasciare Alcaraz immobile. La reazione dello spagnolo è stata istintiva, quasi ingenua nella sua sincerità: ha guardato verso il box dell’italiano, ha incrociato gli sguardi del team di Jannik e ha lasciato andare un’esclamazione diventata virale: “Mamma mia”.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si conoscono alla perfezione, ma continuano a sorprendersi. La finale delle Atp Finals lo ha mostrato una volta di più: grande intensità, grande rivalità, ma soprattutto grande rispetto. E l’episodio che ha fatto il giro del mondo nasce proprio da questo equilibrio tra competizione feroce e stima reciproca.

Una frase semplice, ma rivelatrice. In quel momento Alcaraz non stava solo omaggiando il talento del rivale: stava riconoscendo il percorso di lavoro dietro a quella precisione, l’impronta di Cahill e Vagnozzi, la crescita tecnica che ha trasformato Sinner in un giocatore completo. Era il modo più spontaneo per dire: “Questo ragazzo oggi è a un livello altissimo”.

Il resto del match ha confermato quell’impressione. Ogni volta che uno dei due produceva un punto fuori scala, l’altro rispondeva con applausi, sguardi divertiti, gesti complici. E nelle parole dopo la finale è arrivato il resto: gratitudine, stima, la consapevolezza di essere uno la misura dell’altro. Sinner e Alcaraz sono avversari, ma anche specchi: si spingono, si sfidano, si migliorano. E forse proprio per questo, anche quando pensano di conoscersi, riescono ancora a lasciarsi a bocca aperta.