"Violentata a San Siro": la denuncia di una tifosa norvegese, chi è sotto accusa

lunedì 17 novembre 2025
1' di lettura

Una 24enne norvegese, andata ieri a San Siro a fare il tifo per la sua nazionale nella sfida contro l'Italia, ha denunciato un addetto alle pulizie del 'Meazza' per violenza sessuale. La ragazza si è sentita male ed è andata in bagno. È stato allora che l'uomo, un 25enne egiziano, l'avrebbe avvicinata e palpeggiata.

Versione differente quella data dall'addetto alle pulizie, che si è difeso spiegando di aver avvicinato la tifosa nel tentativo di soccorrerla, dato che non si sentiva bene. Il 25enne è indagato a piede libero per violenza sessuale.

Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, sono affidate alla polizia. Gli inquirenti dovranno verificare il racconto della presunta vittima per capire che cosa sia accaduto davvero allo stadio. 

