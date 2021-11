Banchi a rotelle della Azzolina buttati, indaga la Corte dei conti: un pesante sospetto politico

02 novembre 2021 a

Sul caso dei banchi a rotelle caricati su una barca a Venezia e diretti alla discarica perché inutili ora indaga la Corte dei Conti. La decisione di liberarsi delle scrivanie anti-Covid era stata presa dalla preside del liceo l liceo "Benedetti Tommaseo" e aveva fatto infuriare l'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina che aveva appunto chiesto di intervenire nei confronti della preside Stefania Nociti. Il procuratore della Corte dei Conti di Venezia, Paolo Evangelista, riporta il Fatto quotidiano, ha confermato di aver aperto un'istruttoria in merito.

Il caso è arrivato in Parlamento e ha scatenato una feroce polemica tra il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso (Lega) e l'ex ministro che è pronta a presentare un'interrogazione al suo successore Patrizio Bianchi. Il leghista ha attaccato duramente la Azzolina: "Quei banchi sono il simbolo di una stagione che per fortuna non c'è più. La Lega è al governo per portare a casa risultati e per evitare che Pd e M5S possano fare disastri".

E l'ex ministro ha risposto altrettanto duramente: "Sono io ad essere molto arrabbiata per quell'immagine di spreco. Va fatta chiarezza. I banchi sono stati distribuiti su richiesta delle scuole. Spero che dietro non ci sia la politica. Spero che chi ha commesso questo errore non sia stato consigliato da chi aveva interesse a fare l'ennesima polemica. Qualche legittimo dubbio ce l'ho".

