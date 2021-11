Don Raffale, la morte per reinfezione del prete no-vax: non servono neppure i monoclonali

02 novembre 2021 a

a

a

Don Raffaele Pettenuzzo, parroco di Paupisi (Benevento), non si era vaccinato e si è ammalato di Covid per la seconda volta dopo averlo contratto lo scorso anno quando, nonostante la pandemia, continuava a visitare gli ammalati per portare loro la comunione. Rimase contagiato da un malato oncologico ma superò il virus e guarì. Questa seconda volta però la malattia è stata fatale: è morto nell'ospedale di Campobasso.

Vaccino, il consiglio-horror della centralinista alla donna incinta: licenziata in tronco, choc in Emilia

Si tratta della 499esima vittima in Molise per covid. Don Raffaele era nato a Toscolano Maderno (Brescia), era stato ricoverato alcune settimane fa nel reparto di malattie infettive dell'ospedale molisano, poco dopo si era reso necessario il trasferimento in rianimazione.

"Dose sbagliata col vaccino Moderna". Bomba di Report sul ministero della Salute, un tragico errore: le conseguenze

Il sacerdote, che non era vaccinato, aveva altre patologie. In ospedale, prima dell'aggravarsi delle sue condizioni, era stato curato anche con la terapia degli anticorpi monoclonali. "Purtroppo - dice il sindaco di Paupisi, Antonio Coletta - una tristissima notizia ha scosso la nostra piccola comunità, don Raffaele non è più tra noi. In questo momento di dolore, caro don Raffaele, possa Dio portarti la serenità e la pace che meriti". I funerali si terranno - nel rispetto delle norme anti Covid - giovedì 4 novembre alle ore 15.30 presso la Chiesa di Santa Maria Del Bosco a Paupisi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.