Bollettino 3 novembre: oltre 5mila contagi e 63 morti. Schizzano i ricoveri: ora è allarme

03 novembre 2021 a

Cresce ancora, anche se leggermente meno rispetto agli ultimi giorni, la curva dei contagi da Covid in Italia. I nuovi casi sono 5.188, contro i 2.834 di ieri 2 novembre e i 4.598 di mercoledì scorso. Ma con il record di tamponi, 717.311, quasi 480mila più di ieri, tanto che l'Rt, il tasso di positività è sceso da 1,2 a 0,7 per cento. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 63 (ieri erano stati 41), per un totale di 132.224 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Secondo l'ultimo bollettino quotidiano del ministero della Salute, tornano a calare le terapie intensive, 4 in meno (ieri si era registrato un più 21) con 31 ingressi del giorno, e sono 381, mentre i ricoveri ordinari di persone con sintomi salgono ancora, più 37 (ieri più 129), 3.029 in tutto. Restano ancora in isolamento domiciliare 81mila pazienti mentre sono 4.285 le persone dimesse o guarite dal coronavirus.

In particolare, a livello territoriale, le Regioni che hanno registrato il maggior numero di contagi da Covid sono Veneto (781), Lombardia (682) e Campania (626). Sono invece arrivate a 90.072.380 le dosi di vaccino somministrate in totale.

