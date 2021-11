Denise Pipitone, "mia figlia va cercata". Il gesto estremo della madre: il prossimo 14 novembre...

03 novembre 2021 a

a

a

Il 14 novembre a Roma si svolgerà una manifestazione in onore di Denise Pipitone. Piera Maggio, la mamma della bambina scomparsa il primo settembre 2004 da Mazara del Vallo, ha lanciato l'appuntamento via social. "Denise va cercata, no archiviata", ha scritto la signora Maggio sul proprio profilo Facebook, per annunciare l'iniziativa. La Procura di Marsala infatti lo scorso settembre ha chiesto l'archiviazione delle nuove indagini e il 23 novembre è attesa la decisione del gip.

"Ecco com'è oggi Denise Pipitone": la sconvolgente foto pubblicata da Pier Maggio | Guarda

I legali della famiglia hanno già depositato richiesta di opposizione. La signora Piera nelle scorse settimane ha reso pubblico anche l'immagine che ricostruisce il volto di Denise che avrebbe 21 anni. "Denise va cercata, Non è giusto che la verità non emerga e che i colpevoli siano liberi di girare tranquillamente. Non ho mai perso la fiducia nella giustizia italiana, così come non ho perso la speranza di riabbracciare mia figlia. Denise non è un caso chiuso, non va archiviata e va cercata viva, almeno fino a quando non emergano elementi che facciano ritenere il contrario. Vanno individuati i responsabili della sua scomparsa, altrimenti sarebbe un vero fallimento per la giustizia italiana", aveva svelato qualche giorno fa Piera Maggio.

"Ce l'ha portata Luigi". Denise Pipitone, l'intercettazione mai sentita prima: nome nuovo, pista clamorosa

Nel frattempo non sembrano esserci sostanziali novità sul caso: a parte qualche intercettazione e diverse segnalazioni infatti, non c’è nessuna traccia di Denise. Adesso si attende la decisione della Procura che se archivierà il caso potrebbe definitivamente mettere una pietra sopra le indagini. Se dovesse respingere l'archiviazione vorrebbe dire che ci sono altre piste da affrontare o tornare a indagare ancora sulle modalità della scomparsa. Ed è quello che si augura Piera Maggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.