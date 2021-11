Meteo, "correnti dell'anticiclone". Nelle prossime ore temporali e nubifragi: le regioni sotto assedio

09 novembre 2021 a

a

a

Il maltempo non dà tregua. A essere maggiormente interessato dal vortice di bassa pressione che si è annidato sul Mediterraneo occidentale e dal flusso di correnti di un anticiclone, disteso dal vicino Atlantico fino all'Europa centrale, è il Sud Italia. Nella giornata di martedì 9 novembre, infatti, il Nord sarò attraversato da diverse nubi, ma il tempo rimarrà pressoché stabile. Pioggia a carattere sparso su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto e non si esclude - scrive 3BMeteo - qualche debole nevicata sulle Alpi occidentali oltre i 1600-1700m in calo a 1400m la sera.

Solo in serata si attenueranno temporaneamente i fenomeni, mentre il resto delle Alpi, Prealpi e pedemontane saranno coinvolte da diverse schiarite. Più instabile la situazione al Centro. In particolare sarà la Sardegna a presentare rovesci e temporali intermittenti, anche intensi. Molte nubi anche lungo l'Adriatico con piogge a carattere sparso. Maggiori aperture, invece, sulle regioni tirreniche, che non saranno comunque escluse da qualche piovasco o temporale soprattutto la sera.

Non accenna a placarsi il maltempo in Sicilia. Ancora una volta, dopo le terribili immagini dei giorni scorsi, la Regione sarà attraversata da temporali e locali nubifragi. Nubi irregolari con qualche pioggia su Calabria, alta Puglia, Molise, Basilicata e Campania. Quasi invariate le temperature, fatta eccezione per Trieste. la Liguria e la Sardegna travolte da forti venti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.