Report, bomba su Roberto Speranza: "Chi ha scritto all'Oms". Covid, ora tutto torna: complotto contro la Lombardia?

Si cerca ancora verità e giustizia per quanto accaduto ad Alzano e Nembro nei primi giorni della pandemia, quelli più drammatici in cui alcune decisioni prese in ritardo sono costate la vita a migliaia di persone. Allora il Covid si affacciava implacabile sul territorio italiano e in particolare in quei due comuni della Lombardia: in un primo momento la Regione guidata da Attilio Fontana era finita sotto accusa per la mancata chiusura di Alzano e Nembro, colpa che però sembra essere da ascrivere al ministero della Salute.

Anche Report - la trasmissione di Rai3 condotta da Sigfrido Ranucci - ha messo in cattiva luce il dicastero che fa capo a Roberto Speranza. Secondo i pm di Bergamo, che indagano per epidemia colposa, era stato Luigi Cajazzo (direttore della sanità lombarda) a scrivere all’Oms chiedendo la zona rossa il 7 marzo 2020. Si tratta quindi di una parziale riabilitazione per la Regione Lombardia e per lo stesso Cajazzo, che risulta anche lui indagato.

Inoltre sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la responsabilità del ministero della Salute è piena nella mancata attuazione del piano pandemico. A riguardo è arrivato un parere legale firmato dal magistrato Nicola Ruggiero: Roberto Speranza e Ranieri Guerra (ex dg della Salute nonché ex numero due dell’Oms) avrebbero nascosto un report indipendente che inchiodava il governo alle sue responsabilità.

