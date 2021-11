Striscia la notizia, il Green pass e la "truffa ceca": "Basta un po' di saliva"

09 novembre 2021 a

a

a

Chiamiamola la "truffa ceca" sul Green pass. A Striscia la notizia, tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, lo storico inviato Max Laudadio mostra ai telespettatori italiani come sia possibile aggirare le normative sul certificato verde, diventato obbligatorio anche sul poso ti lavoro dallo scorso 15 ottobre e fondamentale per condurre una vita pubblica il più vicino possibile alla normalità pre-Covid. Un sito con base in Repubblica Ceca, spiega l'inviato di Striscia, offre il Green Pass europeo online. Tutto molto semplice, forse troppo: "Basta acquistare il test sierologico antigenico in farmacia oppure su Internet, registrarsi sul sito pagando circa dieci euro e collegarsi in videochiamata con un (presunto) medico che risponde dalla Repubblica Ceca".

"No ai test rapidi per avere il certificato". Green pass, altra mazzata ai no vax

Striscia ha così ingaggiato un attore, facendogli seguire passo passo tutte le indicazioni del (presunto) medico: "Facciamo un po’ d’improvvisazione", è la spiazzante proposta del dottore, che invece del sangue nella provetta gli fa versare la saliva. Quindi l'attore di Striscia "avvicina il test alla videocamera del computer e – voilà – pochi minuti dopo un Green Pass europeo arriva nella mail".

"Cosa sostiene mia moglie medico". Vaccino e reazioni, la bomba del magistrato no-pass | Video



"Se anche il test fosse stato fatto bene – commenta Marco Cossolo, presidente di Federfarma – comunque non rispetterebbe le regole italiane sul rilascio del Green Pass, che sono molto più restrittive e tutelano di più i cittadini. Federfarma ha chiesto che il sito venga oscurato". Con gran scorno di migliaia di furbetti disposti a qualsiasi scorciatoia pur di ottenere il certificato, anche a costo di mettere a rischio la salute propria e quella degli altri.

Video su questo argomento "Basta cortei". L'ira dei commercianti contro i no-Green pass: "Addio al 30% del fatturato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.