Dritto e Rovescio, Maria Giovanna Maglie: "Sta cominciando ad uscire...". Vaccino e complotti, inquietante profezia

Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 11 novembre. Siamo nell'immancabile segmento di trasmissione tutto dedicato alla pandemia, al Covid, al vaccino, ai complotti e ai complottisti. Già, perché ora, con i contagi in rialzo, in molti hanno più dubbi di prima rispetto al vaccino. Dubbi, in verità, non giustificati, perché il siero è una garanzia, la pandemia è quella dei non vaccinati. Ma tant'è.

E a rimestare e rilanciare questi dubbi, ospite in studio, ecco Maria Giovanna Maglie, la quale afferma: "Io non so se questo corrisponde a verità. Io so che c'è una montagna di dubbi e di critiche che fanno parte di qualunque società e delle società liberali e democratiche che esercitano la critica e che sono state soffocate. Ora, stanno cominciando ad uscire". Insomma, la Maglie profetizza una sorta di "esplosione" di dubbi, di sospetti, di paure.

Una teoria che per inciso la giornalista sostiene da giorni, seppur con argomentazioni differenti. Più volte, infatti, la Maglie ha detto che a suo parere il fatto che ora si vada verso l'obbligatorietà di quella terza dose di vaccino che, inizialmente, non era prevista, altro non farà che aumentare il fronte dei "sospettosi" e le cifre della cosiddetta evasione vaccinale. Un fenomeno che, in effetti, stiamo già toccando con mano.

