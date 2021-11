Reddito di cittadinanza, il sondaggio di Pagnoncelli: "Vicende sconcertanti", ecco cosa ne pensano gli italiani

13 novembre 2021 a

Il Reddito di cittadinanza, confermato nella legge di Bilancio per il 2022 - seppur con qualche modifica - non piace agli italiani: lo ha rivelato il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. Solo il 32% ha espresso un giudizio positivo sulla misura bandiera del Movimento 5 Stelle. La maggior parte degli intervistati, il 53%, ha espresso invece un giudizio negativo. "La relativa impopolarità del provvedimento si è accentuata alla luce delle recenti inchieste che hanno messo in luce le sconcertanti vicende dei beneficiari abusivi dell’assegno", ha scritto Nando Pagnoncelli sul Corsera.

Il sondaggista, inoltre, ha spiegato che il sussidio statale riscuote successo soprattutto tra i potenziali beneficiari, cioè le persone di condizione economica bassa, i disoccupati, i precari e i residenti nelle regioni del Sud. L'opinione dei cittadini, invece, cambia completamente quando si parla di Quota 100, la misura voluta fortemente dalla Lega nel 2019 e non rinnovata nella manovra messa a punto dal governo. Il 55% degli intervistati ha dato un giudizio positivo sul provvedimento, mentre solo il 26% ne ha dato uno negativo.

Pagnoncelli ha sottolineato che "Quota 100 incontra il consenso degli elettori del centrodestra, leghisti in primis (72%), ma anche dei pentastellati (55%) e degli astensionisti (52%), i dem sono divisi (41% a favoree39% contro), mentre gli altri elettori del centrosinistra sono nettamente contrari (61%)". Inoltre, spiega il sondaggista, la misura piace soprattutto a chi è a ridosso della pensione, ai ceti impiegatizi e agli studenti. La speranza di questi ultimi è che si liberino dei posti di lavoro, favorendo così l’occupazione giovanile.

