Meteo, "allerta arancione": non solo Sardegna, le regioni colpite dalla bomba d'acqua

15 novembre 2021 a

a

a

La Protezione civile ha diramato una allerta arancione su parte della Sardegna a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo la regione. Allerta gialla, invece, in Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche e Molise, ma anche in alcune zone di Calabria, Puglia e Sicilia. Il dipartimento ha avvertito che a partire dalla serata di oggi, lunedì 15 novembre, “sono attese precipitazioni che dalle regioni meridionali peninsulari si estenderanno alle regioni del medio versante adriatico”.

Meteo, la condanna del vortice Mediterraneo: tempeste e neve, le regioni nella morsa

Per quanto concerne la Sardegna, per la quale è stata quindi diramata l’allerta arancione, un fronte temporalesco sta risalendo il Canale portandosi verso le aree meridionali dell’isola e provocando un ulteriore peggioramento. Soprattutto nel cagliaritano dal pomeriggio di lunedì sono aumentati piogge e rovesci temporaleschi, con accumuli di acqua di una ventina di millimetri in poche decine di minuti.

Video su questo argomento Cagliari sott'acqua, i salvataggi direttamente con gli elicotteri

Il netto peggioramento non riguarda soltanto la Sardegna, ma più in generale tutto il sud: il maltempo sta infatti risalendo dallo Ionio, con rovesci intensi soprattutto sul Salento e destinati a crescere ulteriormente nelle prossime ore. Forte maltempo anche al nord-ovest, con accumuli pluviometrici che superano anche i 100 millimetri in alcune zone delle Alpi occidentali. A proposito delle Alpi, continua a nevicare senza sosta a quote superiori ai 1300/1500 millimetri: gli accumuli di neve fresca sono arrivati fino a 80 centimetri.

Video su questo argomento Sull'albero per salvarsi dall'alluvione: Sardegna, immagini sconvolgenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.