Meteo, "violentissima tromba marina": la regione a rischio catastrofe, un fenomeno estremo

Se in alcune zone della Sardegna è stata diramata l’allerta arancione già nella giornata di ieri, meglio non se la sta passando la Sicilia occidentale, con rovesci e temporali che sono in azione su Trapani, Palermo e Agrigento. In particolare sulla costa trapanese all’altezza di Selinute è stata avvistata una tromba marina, con un breve ma violento temporale che è stato accompagnato anche dalla grandine.

Non si tratta di un caso isolato: quasi in contemporanea con quella segnalata nel trapanese, anche nel palermitano e a Sciacca (provincia di Agrigento) sono state registrate due trombe marine, accompagnate sempre da grandine, colpi di vento e alcuni danni. Tutto ciò è frutto di un vortice che resta in azione pressoché stazionario tra Sardegna e Tunisia: da tale vortice si dipartono impulsi di instabilità che risalgono l’Italia, provocando intensi episodi di maltempo.

“Il fronte in risalita dal sud - scrivono gli esperti di 3B Meteo - si è esteso dalle regioni centrali a buona parte di quelle settentrionali e nel corso del pomeriggio le piogge si sono intensificate sulla Val Padana centrale. Piove su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto occidentale, ma anche sul Levante Ligure. Si tratta però di precipitazioni di debole o moderata intensità, ma piuttosto estese”.

