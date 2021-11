Meteo, "prime avanguardie": verso un drammatico peggioramento, l'Italia trema sotto i colpi di "Valentina"

20 novembre 2021 a

In arrivo "Valentina" un'alta pressione molto robusta che però cederà sotto la spinta di un'intrusione di aria fredda di matrice artico marittima che raggiungerà entro, domani domenica 21 novembre, il Canale della Manica. I valori barici scenderanno ulteriormente nelle prossime 24 ore, praticamente bassa pressione. L'arrivo dell'aria fredda sul comparto europeo occidentale innescherà infatti la formazione di un vortice ciclonico che andrà ad annidarsi tra la Francia e la Spagna. Associata al vortice una perturbazione si spingerà verso levante interessando gradualmente anche l'Italia a iniziare dai settori più occidentali. Così annunciano gli esperti di 3BMeteo.

Un nuovo peggioramento che porterà maltempo all'inizio della prossima settimana su gran parte del nostro Paese. Una domenica che sarà molto nebbiosa in Valpadana con nubi basse e foschie diffuse per l'intera giornata, qualche pioggia attesa tra Piemonte e Lombardia e in serata anche sul Triveneto. Maggiori aperture su Alpi/Prealpi centro orientali. Al Centro, nubi in aumento su Sardegna e alta Toscana con piogge diffuse sull'Isola entro il pomeriggio-sera, fenomeni deboli sulla Toscana e dalla sera anche sul Lazio. Ampie aperture lungo l'Adriatico salvo foschie e locali nebbie al mattino.

Al Sud tempo stabile e soleggiato nella prima parte della giornata, tra il pomeriggio e la sera nubi in aumento in Sicilia e Campania con qualche debole pioggia, non esclusi locali temporali sulla Sicilia meridionale. Ampie aperture su Adriatico e Ionio. Temperature stabili o in lieve aumento al Centro-Sud. Per lunedì invece ecco che gli esperti di 3BMeteo prevedono temperature rigide e molto invernali per tutta la durata della settimana.

