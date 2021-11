Le Iene, esplode il caso del ginecologo "porc***e": altro che "terapia", ribaltone dalla Procura

25 novembre 2021 a

La Procura di Bari ha aperto un’indagine su Giovanni Miniello, ginecologo 68enne che è accusato di violenza sessuale dopo quanto mandato in onda da Le Iene. Nel servizio si vedeva il medico proporre rapporti sessuali dal alcune pazienti per curare il papilloma virus: tutto è partito da una testimonianza resa alla trasmissione di Italia1. Una donna aveva infatti trovato il coraggio di denunciare pubblicamente il ginecologo, che le aveva promesso di curare il cancro attraverso un rapporto intimo.

L’Ordine dei medici aveva aperto un fascicolo per eventuali provvedimenti disciplinari, ma il ginecologo ha rotto gli indugi chiedendo di essere cancellato dall’albo, dopo il clamore suscitato dal servizio de Le Iene. L’indagine penale è invece coordinata dal pool “fasce deboli” della Procura di Bari: al momento non è stato notificato alcun avviso di garanzia al medico, dato che non è stato necessario condurre accertamenti irripetibili.

Quando era stato raggiunto dall’inviata de Le Iene, il ginecologo aveva sostenuto il “metodo” che proponeva alle sue pazienti: “C’è tanto di letteratura che poi produrrò con altri mezzi, letteratura scientifica, ho avuto commenti e consensi da centinaia di persone, pazienti che avevano letto tutto e hanno confermato la stima illimitata”. Adesso toccherà alla Procura di Bari verificare quanto denunciato.

