Gratta e Vinci, la coppia sconvolge Conegliano: vincono 2 milioni di euro e... spunta l'avvocato

Una coppia è stata baciata dalla dea bendata a Conegliano, in provincia di Treviso. I clienti fortunati hanno vinto 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci di soli 10 euro, acquistato nel bar del signor Wu, chiamato anche Alessandro. Il proprietario del locale, che ha preso in gestione l'attività da 5 anni insieme alla moglie, ha ammesso che non si sarebbe mai aspettato una vincita del genere all'interno del suo bar.

"Della vincita sono stato informato l’altra sera proprio dai fortunati che sono venuti da me con la fotocopia, che mi hanno consegnato, del tagliando del Gratta e Vinci in cui compariva tra i numeri il 43 che era tra quelli vincenti per la somma ingentissima di due milioni di euro - ha raccontato Wu -. Era una coppia che ha voluto farmelo sapere, ma sono stati di poche parole e mi hanno semplicemente ringraziato. Mi hanno detto che si sono rivolti ad un avvocato per riscuotere la somma allo scopo di garantirsi ed evitare possibili intoppi o imprevisti".

Il titolare del bar ha rivelato che conosce la coppia fortunata, ma ha anche detto che si è impegnato a non fare i nomi. Su di loro però ha fornito qualche dettaglio: "Sono clienti abituali e devo aggiungere che non sono persone che vengono al bar per il caffè o l’aperitivo, si limitano a prendere un Gratta e Vinci da uno, due o tre euro, ma acquistano diversi tagliandi per cifre molto più consistenti, spendendo somme ingenti".

