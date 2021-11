Monza, torta fatta in casa con "sorpresa" horror: cinque ricoveri, choc in Brianza

27 novembre 2021 a

Una torta fatta in casa decisamente speciale: talmente speciale da mandarli in ospedale. Finisce male l'iniziativa culinaria "alternativa" di una coppia di giovani di Verano Brianza (Monza): i due fidanzati, entrambi 21enne, hanno pensato bene di preparare un dolce aggiungendo all'impasto una generosa dose di marijuana. La torta stupefacente è stata poi offerta agli ospiti nel corso di una festicciola casalinga: tre amici hanno mangiato il dessert innaffiando il tutto con una abbondante "aiutino" di bevande alcoliche, e il mix si è rivelato pericolosissimo. A circa un'ora di distanza dalle libagioni, i cinque giovani hanno dovuto chiamare i soccorsi del 118, piegati da dolori all'addome e forti allucinazioni.

La situazione goliardica stava per degenerare nel dramma, con una ragazza arrivata a perdere conoscenza. All'arrivo dei carabinieri di Seregno, i padroni di casa sono stati costretti ad ammettere la loro ricetta segreta, scaricata su un sito web. " All'interno dell'appartamento - spiega Tgcom24 - è stata poi trovata altra sostanza stupefacente e, nel frigorifero, il resto della torta rimasta, pronta per la colazione del giorno dopo".

I cinque intossicati sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Monza e di Deio e fortunatamente sono stati tutti dimessi dopo poco, senza prognosi. Scongiurati i guai sanitari, ora arrivano quelli giudiziari: i due giovani cuochi improvvisati sono stati denunciati per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". Per i 3 ospiti, invece, è arrivata la segnalazione quali assuntori. Non ignari, evidentemente, di quanto si sarebbero trovati nel piatto.

