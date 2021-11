Alessandra muore a 31 anni dopo aver partorito due gemelli: Covid e vaccino, choc a Napoli

27 novembre 2021 a

a

a

Ha fatto in tempo a partorire due gemelli, Alessandra De Rosa: poi la donna, 31 anni e non vaccinata, è morta di Covid. Arriva da Napoli un'altra storia straziante, specchio di quanto la nuova ondata di Coronavirus sia ancora letale, forse ancora più delle tre precedenti. Alessandra era stata ricoverata a metà ottobre in terapia intensiva al Policlinico di Napoli dopo aver contratto il virus in forma particolarmente aggressiva durante la gravidanza. Le sue condizioni erano peggiorate rapidamente costringendo i medici partenopei a indurre il parto e far nascere i gemellini prematuri, mentre la mamma era sedata. I neonati a loro volta sono risultati positivi al Covid ma al momento sono in discrete condizioni di salute, pur pesando alla nascita appena un chilo.

Mamma intubata per il Covid, il bimbo nasce prematuro: tragedia a Ferrara, famiglia devastata dai lutti





La tragica fine della 31enne è maturata con velocità impressionante, nel giro di un solo mese. Subito finita in terapia intensiva, la De Rosa, già madre di altri tre figli, non si è più ripesa. "Il destino ha voluto così - ha scritto su Facebook suo marito Massimo -. Così crudelmente feroce, ti ha strappato dalle mie braccia. Sarò eternamente orgoglioso di te, della donna che eri. Sei stata una mamma esemplare e una moglie perfetta. E' solo un arrivederci. Ti amerò per tutto il resto della mia vita".

Dramma a Napoli, neonata muore subito dopo il parto: la madre? No vax in terapia intensiva

Poche settimane fa, sempre in Campania, un altra neo-mamma non vaccinata era morta dopo aver dato alla luce sua figli. A Montano Antilia, in provincia di Salerno, la 27enne Antonella Delli Santi è deceduta proprio al Policlinico di Napoli (dove era stata trasportata da un ospedale di Vallo della Lucania) dopo aver partorito una bimba prematura a sole 24 settimane, a sua volta morta. Antonella non era vaccinata, su consiglio del suo medico curante.

"Ma il governo se n'è accorto solo ad agosto". Covid, la verità dietro la morte di questa donna: dettagli sconcertanti, in che mani siamo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.