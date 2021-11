Omicron, delirio no-vax: "Perché vi infetta. Punturati ve lo meritate". Orrore sulla variante, chi si copre di vergogna

A.B. 28 novembre 2021 a

Mentre le autorità sanitarie europee sono in allarme per la variante Omicron, la sudafricana, sui social media i negazionisti più convinti sono addirittura festanti. «Avete visto che il vaccino non serve? È inutile con le mutazioni», scrive GiacomoSei in un gruppo no-pass, aggiungendo: «I punturati se lo meritano!» Gli fa eco GinaDi su Twitter: «Che effetto fa diventare contenitori umani di sieri per ogni variante del virus e poi beccarsi l'ultimo modello appena uscito?». Prevale un sarcasmo macabro che segna le testimonianze dei negazionisti. «Farsi 3 dosi di vaccino e scoprire che sono del tutto inefficaci contro la variante Sudafricana», si chiede Max, «secondo voi è da deficienti?».

Pare non avere dubbi, invece, Francesca, scrittrice di area: «Ogni mattina, un vaccinato i sveglia e sa che dovrà correre più veloce della variante Omicron». Non è da meno Isabella secondo la quale «in SudAfrica della nuova variante non sanno nulla. Questi ridono nel veder fino a che punto i nuovi schiavi abboccano a tutto ciò che dicono. È assurdo come possano essere diventate pedine nelle mani di questi criminali». In realtà le autorità sanitarie sudafricane hanno condotto uno studio su -1 71 casi di persone infettate dalla Omicron. Ma questo Isabella non lo sa perché non legge i media mainstream.

E non mancano neppure gli appassionati di storia, come Lorenzo: «Scoperta una nuova variante che è quattro volte più pericolosa delle Guerre Puniche». Ma c'è anche chi allude a Montagnier: «Per ogni variante un vaccino! Siete fantastici! 10 dosi in un anno forse se basteranno forse un rinc*** premio nobel come si divertivano ha chiamarlo aveva ragione». La verità e la grammatica, queste sconosciute.

