Papa Francesco, la decisione drastica sulla Messa di Natale: il Covid picchia durissimo

Anche quest'anno viene anticipata alle 19.30 la messa del Papa per la notte della vigilia di Natale. E sempre a causa del Covid. E' infatti lo stesso orario che era stato stabilito l'anno scorso quando le festività natalizie furono 'compromesse' dal coprifuoco delle 22. Si trattava, per la tradizione vaticana, di un anticipo di due ore in quanto la Messa di 'mezzanotte' in realtà, già dai tempi di Benedetto XVI, veniva celebrata alle 21.30, orario che Papa Francesco aveva mantenuto fino allo scorso anno.

Anche l'8 dicembre, Festa dell'Immacolata, il Papa rinuncerà, come lo scorso anno all'evento pubblico. "Per evitare assembramenti, e il conseguente rischio di contagio da Covid, invece del consueto omaggio pubblico all'Immacolata, anche il prossimo 8 dicembre - riferiscono dal Vaticano - Papa Francesco compirà un atto di devozione privato, pregando la Madonna affinché protegga i romani, la città in cui vivono e i malati che necessitano della Sua materna protezione ovunque nel mondo".

Vatican News riporta i dettagli del calendario delle celebrazioni del pontefice per le festività natalizie. Al mattino di sabato 25 dicembre alle ore 12 la tradizionale Benedizione “Urbi et Orbi”. Venerdì 31, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio Francesco sarà nella Basilica di San Pietro, alle ore 17, per presiedere i Primi Vespri e recitare il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso.

La Basilica di San Pietro accoglie le celebrazioni anche del primo gennaio e del 6 gennaio. Il primo giorno del nuovo anno, cinquantacinquesima Giornata mondiale della Pace e Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il Papa presiede alle ore 10 la Santa Messa come anche il 6 gennaio, Solennità dell'Epifania del Signore sempre alle ore 10.Appuntamento invece come da tradizione in Cappella Sistina, il 9 gennaio, la domenica dopo l'Epifania Festa del Battesimo del Signore. Alle ore 9.30, Francesco presiede la Santa Messa e Battesimo di alcuni bambini con i loro genitori.

