Papa Francesco, la bomba di Dagospia: "Chi sono gli uomini alle sue spalle". Strane voci in Vaticano, timori per il Pontefice

Si ritorna in Puglia, laddove Papa Francesco è incappato in una discreta gaffe, la frase rimbalzata un po' ovunque: "Ma la Puglia è un po' pericolosa, no?". Così il Pontefice rivolgendosi a un gruppo di fedeli pugliesi, arrivati in Vaticano per l'udienza generale di mercoledì. In coro, i presenti hanno risposto con uno strascicato e secco "noooo....".

A postare il video di quanto accaduto è stato Savino Montaruli, dell'associazione di impegno civico Nati per resistere. E da lì, un tam-tam impazzito che ha portato il video ad essere visto in tutta Italia e in tutto il mondo.

In fondo non è certo una novità: Papa Francesco è avvezzo alle battute, e anche in questo caso di battuta si trattava, anche se forse un poco equivocabile.

E ora, a riparlare di questo video che risale a un po' di giorni fa, è Dagospia, il tutto in una delle cosiddette "Dagonote", dove si legge: "Tuttavia la rilevanza del video non consiste nell’infelice freddura, bensì in ciò che si intravede alle spalle del Papa: oltre all’aiutante di camera Pier Giorgio Zanetti si nota l’infermiere Massimiliano Strappetti, quello che a dire del pontefice gli avrebbe salvato la vita consigliandogli di farsi operare al colon", scrive il sito di Roberto D'Agostino.

E ancora, Dago aggiunge che da qualche giorno Bergoglio non si muove più senza di lui. E ancora, si scopre che Francesco si fa scortare anche da un secondo infermiere, Andrea Rinaldi. E, conclude Dago, in Vaticano ci si interroga sul perché. E non solo in Vaticano: come sta, Papa Francesco?

