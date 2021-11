Valle d'Aosta, clima impazzito: valanga travolge soccorritore, immagini forti

29 novembre 2021 a

a

a

Come previsto dagli esperti del meteo oggi, lunedì 29 novembre, l'Italia è stata travolta da un'ondata di freddo artico. Clima impazzito, insomma: nevica in Sardegna, in Basilicata e anche alle porte di Roma. Le temperature, in parallelo, sono precipitate di parecchi gradi. Insomma il quadro climatico resta perennemente instabile, con picchi di grande caldo e grande freddo che si alternano senza soluzione di continuità.

Meteo, clima impazzito: ecco dove sta nevicando in Italia, pianeta allo sbando?

Ma non solo. Neve, maltempo e fortissime raffiche di vento anche in Valle d'Aosta, dove a causa delle condizioni climatiche si è registrata una terribile tragedia. Un addetto alla sicurezza e soccorritore negli impianti di risalita è stato infatti travolto da una valanga in Valtournanche. L'incidente è avvenuto sulla pista da sci di collegamento tra Valtorunenche e Cervinia.

Meteo, allagamenti e "pioggia in grado di sommergere le auto": chi piomba nel caos

Secondo quanto si apprende, l'uomo è un "pisteur secouriste", ossia un addetto alla sicurezza che si occupa del soccorso degli sciatori che subiscono infortuni sulle piste: dal primo soccorso fino al trasporto in toboga.

Nel video che potete vedere qui sotto, rilanciato dai media locali, le immagini della zona dove l'uomo è stato travolto dalla slavina. L'addetto alla sicurezza è stato estratto dalla neve, ma le sue condizioni sono critiche: è in pericolo di vita. A rendere i soccorsi più lenti e difficoltosi, anche il forte vento che si abbatteva sull'intera zona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.