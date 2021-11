Pordenone, follia del medico positivo al Covid: come (e con chi) lo beccano in hotel, finisce malissimo

30 novembre 2021 a

Un medico positivo al Covid ha violato la quarantena per andare a una manifestazione no vax a Pordenone. Il desiderio di partecipare alla protesta, insomma, lo ha spinto a lasciare l'Abruzzo alla volta del Friuli Venezia Giulia in macchina. Il tutto insieme alla moglie, che però si era già negativizzata. In un secondo momento - come racconta il Messaggero - i due, entrambi medici, hanno prenotato una stanza in una struttura alberghiera per passarci la notte. Alla fine l'uomo è stato denunciato e invitato a raggiungere subito la propria residenza.

Le forze dell'ordine si sono presentate nell'albergo e lì hanno trovato la coppia, residente in provincia di Pescara e giunta a Pordenone domenica 28 novembre per partecipare alla manifestazione No vax che si è svolta nel Parco San Valentino. Nessun problema per la donna, che nel frattempo si era negativizzata e non era più positiva al Covid-19. Nei guai invece il marito, 70 anni, che al momento del controllo risultava ancora positivo.

Al 70enne, adesso indagato in stato di libertà, si contesta la grave violazione dello stato di quarantena, stando al quotidiano romano. Dopo averli beccati in albergo, inoltre, la polizia ha intimato a entrambi di fare immediato rientro nella propria dimora senza alcun tipo di sosta, così da ripristinare la quarantena. L'albergo che li ha ospitati, invece, provvederà a disinfettare e sanificare la camera occupata dalla coppia.

