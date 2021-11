Omicron, "tutto programmato: la conferma in questa tabella". No-vax, l'agghiacciante teoria del complotto

29 novembre 2021 a

Un complotto dietro la variante Omicron. Questa l'ultima folle idea dei novax. Nelle loro chat si parla di un piano pandemico che vorrebbe dimostrare che le varianti sono state programmate con largo anticipo perché, secondo i complottisti no vax, così verrebbero giustificati altri lockdown e vaccini. Un documento, fasullo, con i loghi della Johns Hopkins university, del World economic forum e dell'Oms. Si legge una lista di nomi greci, che dovrebbero essere le varianti, associate a una data. Sulla variante Omicron, la data presunta di comparsa indicata nella tabella è maggio 2022. Non è poi così difficile. rivela il Giornale, realizzare una tabella come quella, incollare a caso i loghi di enti, associazioni e università a caso per dare l'impressione di essere un documento realistico.

"Vi segnalo una cosa molto importante: hanno anticipato i tempi perché bisogna vaccinare i bambini prima", scrive un utente con un nome in codice, convinto di aver fatto la scoperta sensazionale sul Covid. Ma nessuna delle organizzazioni coinvolte ha finora confermato di aver partecipato alla realizzazione di quel documento.

Intanto le notizie reali evidenziano come siano otto i possibili casi di variante Omicron identificati in Francia. Lo comunica il ministero della Sanità, secondo cui questi test positivi "necessitano della conferma tramite sequenziamento, che può richiedere diversi giorni". "Il sequenziamento dei campioni di questi pazienti è prioritario o in fase di organizzazione per avere una conferma diagnostica il prima possibile". Una notizia che preoccupa anche se si sta lavorando alacremente sui nuovi vaccini che saranno attrezzati proprio contro le ultime varianti.

