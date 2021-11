Greta Beccaglia, il molestatore: "Sputo sulla mano? No, solo...". Ma è serio? Toppa peggio del buco: cosa gli esce di bocca

30 novembre 2021 a

Brutte notizie per Andrea Serrani il molestatore in diretta tv di Greta Beccaglia. Il questore di Firenze ha emesso un Daspo di 3 anni, senza altre prescrizioni, per tenere lontano da manifestazioni sportive. Il tifoso, un ristoratore della provincia di Ancona, è stato individuato con le immagini delle telecamere e la giornalista lo ha querelato per le molestie. Serrani, nel frattempo, chiede scusa. Sotto accusa per quel ghigno sul volto, lo sputo sulla mano ("era solo un colpo di tosse", spiega). Sospeso inoltre dalla conduzione il giornalista Giorgio Micheletti, che era in studio durante il collegamento.

E' stato riconosciuto grazie alle immagini. Sulla sua testa un'accusa pesantissima: violenza sessuale, almeno così ipotizzano gli investigatori del Commissariato di Empoli, che potrebbero indagare altri tifosi sospettati di aver molestato la giornalista.Serrani rischia anche il Daspo. Ha deciso di trasferirsi in un alloggio segreto. "Non merito la gogna mediatica che si è scatenata contro di me - si sfoga al telefono -. Non ho mai fatto male a nessuno e vivo la mia vita lavorando". Ha una figlia piccola, il ristoratore. E una compagna.

"Per me, in quel momento, era solo un gesto goliardico e invece si è scatenato il putiferio. Ero con un amico che avevo raggiunto a Firenze. Eravamo amareggiati, in pochi minuti la nostra Fiorentina era passata dalla vittoria alla sconfitta. C'erano alcuni giornalisti che chiedevano commenti a caldo. Ho visto questa giornalista e le ho dato un buffetto sulle parti basse. Era solo un gesto goliardico. Porgo le mie scuse a Greta Beccaglia, sono pronto a farlo pubblicamente, anche in diretta tv se serve", ha concluso.

