Striscia la notizia, occhio a questa mail: come ti prosciugano il conto corrente

C'è un nuovo malware in grado di sfuggire alla maggior parte degli antivirus in commercio. Marco Camisani Calzolari, l'inviato di Striscia la notizia avverte che arriva via mail e ci ruba le nostre password e poi magari ci chiede anche il riscatto per riaverle. E ancora può accedere al nostro conto corrente. L'unico modo che abbiamo per difenderci è avere gli antivirus e soprattutto la nostra testa: non bisogna mai cliccare su mail e link sospetti.

Ma non finisce qui. Siamo tutti invasi da cavi e fili ma la tecnologia Walt Disney sta creando una ricarica senza cavi che renderà appunto possibile un mondo senza fili.

Sono state hackerate molte aziende italiane e i dati contenuti potrebbero essere usati anche per fare i bonifici. Quindi ancora una volta bisogna tenere gli occhi bene aperti.

In uno degli ultimi servizi Camisani Calzolari aveva parlato del fatto che spesso conviene comprare un nuovo dispositivo, tablet, pc portatile, smartphone che sia, piuttosto che far aggiustare quello vecchio danneggiato, anche fosse per una sola parte. "Ma ora qualcosa sta finalmente cambiando, anche grazie a chi ha deciso di far sentire la propria voce. Una volta si riparava tutto. Se si rompe uno schermo oggi è molto difficile farlo riparare, il preventivo per aggiustarlo equivale quasi ad acquistarne uno nuovo. E su uno smartphone si rompe lo schermo, se lo si prova a riparare fuori dai canali ufficiali spesso smettono di 'risponde' funzioni come il riconoscimento facciale. Questo perché alcune parti hanno un numero di serie univoco associato a ogni singolo pezzo".

