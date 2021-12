Meteo, “succederà stasera”: non solo neve, chi toccherà i picchi minimi di gelo

04 dicembre 2021 a

Il freddo invernale è arrivato, soprattutto al Nord, che da stasera dovrà far fronte a temperature molto rigide. Colpa delle correnti fredde di estrazione polare e artica che continuano ad affluire verso il nord Atlantico, alimentando una profonda circolazione di bassa pressione. Il peggioramento generale delle condizioni meteorologiche è atteso per questo fine settimana determinerà le prime nevicate tra la Valle d’Aosta e i settori Pennini, mentre una nuvolosità prefrontale sta già iniziando a interessare il medio e alto Tirreno.

Stando alle previsioni di 3B Meteo, per ora i fenomeni sono molto deboli, mentre la copertura nuvolosa è compatta, soprattutto al Nord, dove si registrano già massime da pieno inverno, generalmente inferiori ai 5 gradi in Valpadana e addirittura di 2 gradi ad Alessandria ed a Pavia e provincia. “È l’effetto del cuscino di aria fredda - scrivono gli esperti di 3B Meteo - mantenuto al suolo dalle inversioni termiche e dalle nebbie”.

Il freddo invernale verrà registrato anche nelle vallate del Centro, in particolare tra Umbria e Toscana con valori in pianura attorno ai 5-6 gradi. Meno freddo il clima del Sud e delle Isole, complice anche il sole che comporterà massime intorno anche ai 17 gradi. Italia quindi spaccata in due a livello meteorologico: il Sud gode infatti dell’allontanamento dell’ultima perturbazione che sta favorendo cieli sereni e temperature superiori ai 10 gradi.

