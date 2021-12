Meteo, drammatica conferma: Immacolata da incubo. Non solo gelo: cosa accadrà tra poche ore

06 dicembre 2021 a

La neve ci farà compagnia nel giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre. I fiocchi cadranno anche in pianura con accumuli fino a 10-15cm su alcune città della valpadana come ad esempio Torino. Ma non è finita qui: come riporta 3B Meteo, le nevicate proseguiranno a tratti anche il giorno 9. Non tutto il bacino padano, però, sarà interessato dalle nevicate in piano. Anzi ci sarà aria mite - che porterà a un leggero aumento delle temperature - soprattutto sul settore orientale compreso tra il basso Veneto, il Friuli, la Romagna e parte dell'Emilia orientale.

Le sorprese nevose, poi, potrebbero riguardare anche la Liguria, in particolare l'area di Genova che è più esposta al richiamo dei venti freddi da nord. Sul resto della Penisola, inoltre, si registrerà un lieve aumento termico con la quota neve in repentino rialzo. Probabilmente, infatti, sull'Appennino meridionale l'appuntamento con la neve sarà rimandato al giorno successivo, quando l'aria fredda si sposterà verso sud.

Tornando alle nevicate al nord, comunque, le città interessate saranno soprattutto Cuneo, Torino, Genova, Milano, Varese, Como, Bergamo, Brescia, Pavia e Piacenza. Ma i fiocchi cadranno anche sul Veneto occidentale. La neve potrebbe continuare a cadere fino alle prime ore di giovedì 9, raggiungendo accumuli compresi tra i 2 e i 5 cm in Piemonte e di circa 5-10 cm in Lombardia ed Emilia occidentale.

