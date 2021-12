Enrico Presti, il gesto pazzesco mentre gli asportano un tumore al cervello: il video che sconvolge l'Italia

13 dicembre 2021 a

a

a

Ha suonato Jingle Bells al pianoforte mentre, da sveglio, gli asportavano un tumore al cervello. Il paziente si chiama Enrico Presti e ha 50 anni, è un artista conosciuto in tutto il mondo che si è esibito in diversi paesi d'Europa, ma anche in Russia e in Finlandia. La performance che ricorderà per sempre però è quella che ha fatto nella sala operatoria dell'ospedale Maggiore di Cremona davanti al team di Neurologia diretta da Antonio Fioravanti.

L'ospedale ha pubblicato sui social il video che riprende questo momento così emozionante. "Mai avrei pensato di esibirmi durante il mio intervento chirurgico”, ha spiegato Presti al Corriere della Sera. Il primario, invece, ha detto: “Durante la prima parte della seduta operatoria, il paziente è stato sottoposto ad anestesia e svegliato durante l’asportazione del tumore. Questo ci ha consentito di interagire con lui, chiedergli di parlare e contare in modo da poter controllare nell’immediato la comparsa di eventuali deficit nel linguaggio".

L'esibizione quindi è servita come parametro di valutazione della risposta cerebrale: "Abbiamo pensato di fargli suonare una tastiera come elemento ulteriore”. Il musicista poi ha aggiunto: “Sembra impossibile, ma l’altro giorno in sala operatoria ho provato una sensazione di normalità. Il dottor Fioravanti mi aveva informato e spiegato nei dettagli come si sarebbe svolto l’intervento, quindi io ero relativamente tranquillo”. E poi: “All’inizio, la neuropsicologa mi ha chiesto di muovere la mano e di contare. Poi mi ha chiesto di suonare”. Alla fine un grande applauso da tutto il team della sala operatoria.

