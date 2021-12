Novazzano, il prete in discoteca: "Ces***a, tr***a". Raptus sessuale: palpa una ragazza e finisce in disgrazia

14 dicembre 2021 a

Prete fuori controllo in discoteca. Una 23enne accusa il religioso di averla molestata sessualmente in un locale di Novazzano, nel Canton Ticino, e denuncia il fatto in una lettera mandata direttamente al vescovo. "Mi ha toccato il sedere. Io ho reagito spintonandolo. E lui ha spinto me. Questo ha scatenato la reazione di diversi giovani. Tra cui uno che l'ha colpito con una testata", spiega la giovane. Il fattaccio sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

"Abbiamo scoperto che questo prete è in Ticino solo da due anni e che non è proprio un signor nessuno. A questo punto ci chiediamo come mai abbia lasciato un incarico importante all'estero per venire qui. Scrivetelo pure: la messa di domenica l'ha saltata non perché ha avuto un incidente, ma perché qualcuno gli ha tirato una testata dopo che lui ha spintonato e insultato una donna. Ho diverse amiche testimoni del fatto", rincara la dose la 23enne. Agli inquirenti che l'hanno interrogato, il prete ha detto di essere arrivato in discoteca dopo "una serata sociale". I presenti, anche loro ascoltati, l'avrebbero visto entrare l'una e le due di notte. "Io sono arrivata a mezzanotte – ha ricordato la ragazza –. E i fatti sono accaduti almeno due ore dopo. Noi tra l'altro non sapevamo fosse un prete. L'abbiamo scoperto in seguito".

Subito dopo il palpeggiamento e il parapiglia, spiega ancora la ragazza, ci sarebbe stato un confronto verbale molto sopra le righe: "Mi ha insultata anche davanti alla polizia. Mi ha dato della cessa e della t***a. Io ero scioccata. Sto valutando la denuncia. Il mio timore è che comunque non serva a niente".

