Foggia, incendio in un campo rom: morti due bambini di 2 e 4 anni

Dramma nel Foggiano dove un incendio che si è sviluppato nel campo nomadi di Stornara ha portato alla morte di due bambini di due e quattro anni. Le fiamme sono divampate da alcune baracche e, come riferito dai vigili del fuoco, in una di queste sono stati ritrovati i corpi dei due piccoli. Ancora non è chiara l'origine alla base del rogo. Stando alle prime ipotesi, l'incendio potrebbe essere partito da una stufa usata per riscaldare gli ambienti.

Purtroppo tragedie di questo tipo non sono nuove. Mesi fa a prendere fuoco era stato il campo nomadi di Barra, quartiere periferico di Napoli. Qui i soccorsi avevano lavorato tutta la notte per domare le fiamme e si era resa necessaria la chiusura per diverse ore dello svincolo autostradale vicino all’insediamento. Un dramma sfiorato che aveva portato circa 400 persone a essere evacuate.

"Quando mi hanno chiamato alle due di notte – raccontava un operatore Caritas – era una scena apocalittica, donne e bambini che piangevano, ragazzi che provavano a spegnere le fiamme in attesa dei soccorsi, volevo aiutare ma non sapevo da dove cominciare". Tra le lamentele quelle relative ai ritardi dei soccorsi giunti sul posto dove si è scatenato l'incendio.

