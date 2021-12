Meteo, altro peggioramento nelle prossime ore: verso un Natale di tempesta, le previsioni

20 dicembre 2021 a

Inizia ufficialmente la settimana di Natale e oggi più che mai gli occhi sono rivolti al meteo: che tempo farà, durante le feste? Le previsioni, come sappiamo ormai da giorni, non sono delle migliori. E anzi, ora, sono anche date in peggioramento.

Come spiegano gli esperti di 3bMeteo, "il grosso campo depressionario ad anello che abbraccerà l'intera Europa sarà il risultato della fusione tra la gelida saccatura russo-scandinava e quella nettamente più mite atlantica ma a questo connubio ci arriveremo per gradi".

Dunque, nel dettaglio, da 3bMeteo spiegano che a inizio settimana "tra il 20 e il 22 dicembre correnti fredde di matrice russa riusciranno ancora a raggiungere parte della Penisola interessando più direttamente le regioni settentrionali e quelle del medio versante adriatico. In questo frangente avremo una diminuzione delle temperature soprattutto nei valori minimi e prevalentemente sui settori orientali. Nel contempo inizieranno ad arrivare da ovest correnti umide e più miti relative all'avvicinamento del vortice atlantico".

Dunque l'interferenza tra le due masse d'aria così differenti tra loro produrrà addensamenti nuvolosi, a tratti anche qualche isolato fenomeno. In generale farà molto freddo, in particolare lungo le regioni adriatiche ed al Nord dove non mancheranno ancora delle nebbie e delle gelate.

Dunque, dal 23 dicembre, ecco irrompere la gelida saccatura russa, incentivata da un vortice sul Mare di Barents inizierà a ritirarsi dall'Europa sud orientale mentre e l'aria fredda punterà a ovest compiendo un lungo giro a nord del Regno Unito dove le temperature precipiteranno e arriveranno anche delle nevicate fino a bassa quota. L'aria gelida continuerà a marciare in aperto atlantico, dove interagirà con la depressione, riportandola sull'Europa occidentale. E con questa depressione dovremo fare i conti nei giorni di Natale e Santo Stefano. Il Mediterraneo e l'Italia saranno investiti da correnti umide e molto miti foriere di piogge anche intense e di nevicate ma che con ogni probabilità interesseranno solo le Alpi e a quote medio alte.

