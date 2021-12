Super green pass, estensione del certificato: ecco per quali lavoratori diventerà obbligatorio

21 dicembre 2021 a

Con ogni probabilità non passerà l'obbligo vaccinale ma potrebbe invece essere proposta l'estensione del Super Green pass, il certificato sanitario rilasciato solo a chi ha fatto il vaccino o è guarito dal Covid. Secondo quanto riporta La Repubblica in un retroscena, il governo sta valutando se richiederlo ai dipendenti della pubblica amministrazione ed eventualmente pure ai lavoratori di altri settori, partendo da chi è a contatto con il pubblico, come per esempio gli addetti della ristorazione. Questa opzione, sostenuta in particolare dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, potrebbe essere approvata in Consiglio dei ministri.

Del resto, la curva dei contagi sale rapidamente e tutti, Mario Draghi in primis, vogliono evitare il rischio di nuove chiusure. E proprio per questo il governo sta spingendo ulteriormente sulle terze dosi. Un'altra misura che si sta prendendo in considerazione e che viene data praticamente per certa è la riduzione del periodo di validità dei Green pass, che sarebbe accorciato a 5-6 mesi. Un modo per far tornare negli hub vaccinali, fra gennaio e febbraio, un significativo numero di persone che hanno completato fatto le due dosi fra fine estate e inizio autunno.

Lo ha confermato lo stesso presidente del Consiglio a margine dell'incontro con il neo cancelliere tedesco Olaf Scholz: "Bisogna procedere con la massima velocità alla terza somministrazione" ma, ha aggiunto, prima di adottare le misure in vista del Natale, "il governo aspetta i dati dell'ultimo sequenziamento che rivelano la velocità di diffusione della variante Omicron". Insomma, il giro di vite è pronto.

