Meteo, la conferma peggiore a 2 giorni dal Natale: dove la burrasca picchierà durissimo

Il maltempo la farà da padrone nel corso di questo Natale. La conferma arriva dagli esperti di 3B Meteo, secondo cui sia il 24 e il 25 dicembre che il giorno di Santo Stefano saranno caratterizzati da perturbazioni. A partire da domani, la vigilia di Natale, l’alta pressione che ha avvolto l’Italia negli ultimi giorni lascerà spazio alle prime infiltrazioni di aria umida in arrivo dai quadranti occidentali.

“Un primo impulso instabile raggiungerà il nostro Paese - si legge su 3B Meteo - provocando un generale aumento delle nubi su gran parte del Nord e su alcuni settori del Centro, con il rischio anche di precipitazioni specie sulla Liguria e sull'alta Toscana. Anche tra Lazio e Campania sono attesi piovaschi. Col passare delle ore alcune piogge potranno estendersi anche al basso Piemonte, alla Lombardia, all'Emilia Romagna e, infine, al Veneto”.

Per quanto riguarda invece il giorno di Natale, la perturbazione in transito su parte dell’Italia coinvolgerà soprattutto le regioni centro-settentrionali tirreniche, la Sardegna e tratti della Val Padana: “Nella prima parte della giornata qualche pioggia o rovescio anche su ovest Alpi (nevoso dai 1400m), basso Piemonte, Lombardia centro-meridionale, ovest Emilia e Triveneto con debole neve sulle Prealpi centro-orientali dai 1000m. In giornata piogge in estensione a Umbria, Marche e Abruzzo (specie interno), locali sconfinamenti entro fine giornata a Campania, Molise e alta Puglia”.

