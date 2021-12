Meteo, "terremoto termico": quadro ribaltato, cosa accadrà nelle prossime ore

22 dicembre 2021 a

“Sta per arrivare un grosso ribaltone per quanto riguarda le temperature”. Lo sostengono gli esperti de ilmeteo.it, secondo cui le cose stanno per cambiare sul fronte atmosferico. Questo perché da ovest si sta facendo sempre più incisivo il flusso più mite e umido atlantico pilotato da un profondo vortice ciclonico. Quest’ultimo stravolgerà quindi il clima dell’Italia già a partire dalle prossime 24/48 ore, in cui sono attesi segnali evidenti di tale inversione di tendenza.

“Passeremo dunque da un clima tipicamente invernale - sostengono gli esperti - ad uno prettamente di stampo autunnale, anche se le temperature non sono destinate a mutare in forma del tutto omogenea sul nostro Paese. Su alcune zone, infatti, si registrerà un aumento molto evidente, mentre su altre l’ascesa sarà un po’ più contenuta”. Tra giovedì 23 e venerdì 24 dicembre un generale rialzo termico verrà provocato dai venti in rotazione dai quadranti sud-occidentali: sulle regioni meridionali si toccheranno punte massime di 15-16 gradi, in particolare tra Calabria e Sicilia.

Temperature in aumento anche al Centro, con 13 gradi previsti a Firenze e 14 a Roma, mentre meno evidenti saranno gli effetti al Nord e soprattutto sulla Valpadana. “Oltre ad un’atmosfera più grigia - spiegano gli esperti - ci penseranno le sacche d’aria fredda preesistenti formatesi nei giorni scorsi a mantenere un clima più freddino”.

