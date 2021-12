Meteo, la perturbazione che flagella il Natale: le prime regioni a rischio, tutto tra poche ore

24 dicembre 2021 a

Piogge in arrivo. L'alta pressione lascerà l'Italia già alla Vigilia di Natale, portando infiltrazioni di aria umida dai quadranti occidentali con l'arrivo di deboli piogge su parte del Nord e delle regioni tirreniche. Cambiamenti anche nella giornata di Natale, quando il flusso atlantico scaccerà l'aria fredda balcanica, sempre più relegata verso l'Europa orientale, e porterà correnti ben più miti di matrice atlantica, via via più cariche di umidità. Il tempo, stando alle previsioni di 3BMeteo, è però destinato a peggiorare anche su parte d'Italia a causa delle perturbazioni.

A essere coinvolte nella giornata del 25 dicembre, le regioni centro-settentrionali tirreniche, Sardegna e tratti della Val Padana. Piogge e rovesci frequenti su Spezzino, alta Toscana e basso Friuli. Nella prima parte della giornata qualche pioggia o rovescio anche su ovest Alpi (nevoso dai 1400m), basso Piemonte, Lombardia centro-meridionale, ovest Emilia e Triveneto con debole neve sulle Prealpi centro-orientali dai 1000m. In giornata piogge anche più a Sud, in Umbria, Marche e Abruzzo. Asciutto, invece, su alta Val Padana, Alpi settentrionali, Puglia meridionale e rimanenti settori del Sud Italia, con diverse schiarite. Saliranno anche le temperature.

Poco stabile il meteo di Santo Stefano con le piogge non risparmieranno le regioni tirreniche, con specialmente nelle prime ore della giornata. Seguirà poi una nuova perturbazione, responsabile di un peggioramento. Il maltempo si manifesterà con pioggia e rovesci su Levante Ligure, Emilia Romagna, Lombardia sudorientale, basso Veneto, Friuli VG, Sardegna e settore tirrenico centro-settentrionale, più intensi tra Toscana, Lazio, Umbria e alta Campania. Qualche pioggia in arrivo in giornata anche su Abruzzo, Molise e alta Puglia, neve sull'Appennino Tosco-Emiliano dai 1800m. Ancora una volta le temperature saranno stabili su gran parte dell'Italia.

