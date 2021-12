Maurizio Bellittieri, morto di Covid a 60 anni: uno choc, l'ultimo gesto estremo in ospedale

26 dicembre 2021 a

a

a

È morto all'età di 60 anni Maurizio Bellittieri. Noto ristoratore di Marsala, l'uomo è deceduto a causa delle complicazioni conseguenti all'infezione da Covid 19. Titolare dello storico ex Lido Signorino, Bellittieri era un convinto No vax e da settimane era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Paolo Borsellino. Piangono la scomparsa del 60enne la moglie, la figlia e i quattro fratelli.

Covid, è morto Bartolomeo Pepe: l'ex senatore M5s era da giorni ricoverato in terapia intensiva

"Fino all'ultimo - ha dichiarato uno dei fratelli, Massimo Bellitteri, anche lui operante nel settore della ristorazione - ho pregato per lui, ma non è servito". Maurizio aveva preso il virus circa un mese fa. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Addirittura - scrive Il Messaggero - i medici dell'ospedale avevano dovuto anche convincerlo per sottoporlo al casco ventilatore, prima di decidere il ricovero in terapia intensiva. Ad aggravare la sua condizione il fatto che soffrisse di obesità e di ipertensione.

"I casini li hanno fatti Salvini e Meloni, non i virologi". Delirio totale di Scanzi: fin dove si spinge contro Giorgetti (e la Lega)

Una delle tanti morti che scuote l'Italia, quella di Bellittieri, e che vede ancora una volta in ospedale i No vax. Al momento, spiega chi lavora dentro i reparti, i ricoveri in intensiva sono quasi tutti non vaccinati. Molti di loro, nonostante la gravità della situazione e il ricovero, fanno fatica a convincersi e ricevere il siero contro il Covid.

"Tamponi? Ecco cosa accadrà nel 2022". La profezia di Matteo Bassetti: il (clamoroso) futuro della pandemia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.