Covid, vedete le auto in coda? Video-choc del drone, ecco perché questo è il fallimento dell'Italia

27 dicembre 2021 a

L’Italia paralizzata ai tempi del tampone. Con la variante Omicron che imperversa e con i contagi che continuano a salire giorno dopo giorno, c’è da rivedere tutto il sistema perché così il Paese rischia di rimanere paralizzato. Le immagini girate nei pressi di Monza dal drone di Local Team parlano chiaro: tutti in coda per il tampone, una fila interminabile in giornate di festa.

Non a caso sta diventando primaria la discussione su cosa fare a riguardo. Tra i vari esperti sono in molti a chiedere dei cambiamenti, su tutti Matteo Bassetti, che non è affatto contento di vedere migliaia di persone accalcate davanti alle farmacie o agli hub per sottoporsi al tampone. “Sto seguendo centinaia di persone vaccinate con 2 o 3 dosi che hanno il Covid. Ebbene queste persone hanno un raffreddore o una forma influenzale che dura 3-4 giorni. Nulla a che vedere con il Covid di un anno fa e con il Covid di chi non è vaccinato”.

Per questo va rivista la strategia di tracciamento: “Non si può affrontare questa fase con le stesse regole. Vedere code chilometriche nelle farmacie in questi giorni per fare il tampone serve a qualcosa? Con oltre 50.000 casi al giorno destinati a diventare molti di più nelle prossime settimane, dobbiamo vivere in maniera diversa la convivenza con il virus. Chi è malato deve stare a casa, come sempre si sarebbe dovuto fare per le malattie infettive contagiose e dobbiamo finire con il tracciamento”.

