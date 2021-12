Meteo, anticiclone africano: la follia di Capodanno, dove schizzano le temperature

28 dicembre 2021 a

Un Capodanno all'insegna del caldo. Una massa d'aria di matrice africana inizia a risalire verso l'Europa portando temperature anomale, simili a quelle di maggio e giugno con isoterme a 1500m fino a 15°C o persino superiori e zeri termici che si attesteranno tra i 3500 e i 4000m di altitudine. Il caldo però non interesserà tutti. Secondo 3BMeteo gli scarti maggiori con la normalità li avremo soprattutto in collina e in montagna e in generale laddove ci sarà più sole.

Nel dettaglio, durante la giornata del 31 dicembre, il Nord sarà attraversato dal bel tempo. Sole pieno su Alpi e Prealpi con temperature molto miti sia nel valori minimi che in quelli massimi, massime superiori ai 14-15°C alla quota di 1500m, zeri termici compresi tra i 3600-3800m dei settori occidentali e i 3200m di quelli orientali. Nebbie, invece, in pianura e a tratti lungo i litorali liguri con temperature più basse, difficilmente sopra ai 10°C in Val Padana e possibili deboli gelate all'alba lungo il corso del Po.

Sole anche al Centro, con temperature molto miti e zeri termici fino a 3600m, anche 4000m in Sardegna. Il tutto, ancora una volta, grazie al super anticiclone africano. Foschie lungo i litorali e le valli toscane, nonché lungo l'Adriatico specie sulle Marche. Va meglio al Lazio e all'Abruzzo, che avranno una giornata soleggiata. Prevalgono nubi basse al Sud, mentre sarà sole pieno su colli e monti. Per il Nord sarà bel tempo anche l'1 gennaio. Anche in questo caso la temperatura non scenderà, registrando anomalie. Persisteranno comunque le foschie in pianura e lungo i litorali liguri. E ancora, fortunato anche il Centro che vedrà sole e caldo. Più foschie al Sud, dove ci saranno locali nebbie e nubi basse sulle pianure interne, sui litorali tirrenici e sul Salento.

