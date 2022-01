Meteo: gelo, neve e un impensabile martedì. Ecco cosa sta per travolgere l'Italia

08 gennaio 2022 a

Domani, domenica 9 gennaio, sarà ancora un giorno molto freddo con pioggia e neve a bassa quota in cui continuano a farsi sentire le conseguenze della perturbazione dell'Epifania. Maltempo soprattutto al Nord e al Centro. Le condizioni meteo miglioreranno però a partire da martedì quando tornerà il bel tempo su tutta l'Italia.

Freddo, pioggia e nevicate a bassa quota, che si estenderanno dal Nord verso il Centro e le regioni meridionali. Lo prevede il meteorologo Mattia Gussoni. "Domenica gran parte d'Italia verrà raggiunta da un affondo artico che darà vita a una perturbazione fredda", racconta.

Peggioramento anche dalla Toscana verso Umbria, regioni adriatiche e Lazio, con precipitazioni via via più intense e nevicate a quote a quote sempre più basse, fino a 300-400 metri su Toscana interna, Lazio e Umbria e fino a rasentare le zone costiere di Marche e Abruzzo. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione, soprattutto dove agirà il maltempo e si prevede neve nelle prime ore del mattino in Lombardia ed Emilia Romagna e un progressivo peggioramento al centro a partire dalla Toscana verso Sud.

