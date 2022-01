Meteo, "impulso gelido": senza precedenti in Italia, dove sta per nevicare

09 gennaio 2022 a

Tutto come previsto: freddo, neve e burrasche tornano a colpire l'Italia. Lo conferma l'ultimo bollettino meteo diffuso dagli esperti di 3bMeteo, che spiegano: " Un impulso di aria fredda di matrice polare marittima si è mosso velocemente nella giornata di sabato dal Regno Unito verso l'Europa centrale e ha raggiunto in nottata le Alpi portando le prime nevicate fino a bassa quota. Da alcune ore il fronte è entrato sul Mediterraneo stimolando la formazione di un minimo di bassa pressione secondario sul Tirreno settentrionale. Attorno al minimo ammassi nuvolosi irregolari sospinti da forti venti occidentali stanno portando instabilità su parte del Nord e del Centro con neve fino in pianura".

Il risultato di questa concomitanza di fattori è la neve in pianura al Nord. "Fenomeni molto deboli e fugaci segnalati in Lombardia e sul Veneto con fiocchi fino a quote pianeggianti mentre la neve sta cadendo diffusa e tratti anche abbondante in Emilia Romagna fino in pianura. Neve a Parma e in provincia come a Fidenza", aggiungono da 3bMeteo. E ancora, fiocchi nel Bolognese e ad Imola, a Faenza, poi da Lugo a Forli e fino a Cesena e Cesenatico. Insomma, neve in luoghi dove i fiocchi bianchi non sono certo una consuetudine. Ovviamente, neve anche lungo tutto l'Appenino fino ai fondi valle, con accumuli che spaziano da cinque ai dieci centimetri.

Anche al Centro segnalate delle nevicate. "L'arrivo della perturbazione sulle regioni centrali ha favorito nevicate fino a quote collinari tra Toscana, Umbria e Marche. Nevica a Perugia e in generale al di sopra dei 500m mentre in pianura piove ma con temperature molto basse come i +2°C di Firenze e i +4°C di Pisa. Deboli piogge hanno raggiunto anche la Sardegna con la neve segnalata solo in montagna, sopra i 1200m", spiegano da 3bMeteo.

La perturbazione al contrario non ha ancora interessato le regioni del Sud, dove qualche fenomeno si manifesta poiché associuato alla perturbazione di sabato su Sicilia e Calabria. E nelle prossime ore? "Nel corso delle prossime ore il minimo scivolerà velocemente lungo la Penisola andandosi a collocare entro sera tra la Campania e la Basilicata. L'instabilità andrà attenuandosi sulle regioni centrali tirreniche ed al Nord eccetto che sull'Emilia Romagna mentre piogge, rovesci e nevicate si sposteranno verso le regioni meridionali e soprattutto sul lato adriatico dove sono attesi fenomeni abbondanti tra stanotte e la giornata di lunedì. Vediamo un dettaglio per il resto della giornata", concludono da 3bMeteo.

