Catania, donna seminuda impazzisce alla finestra: lancia tutto quel che trova

12 gennaio 2022 a

a

a

Incredibile ma vero quanto accaduto a Catania nella mattinata di oggi, mercoledì 12 gennaio. Una donna in evidente stato di alterazione ha dato di matto, al punto che si è affacciata praticamente nuda dal balcone e ha iniziato a lanciare qualsiasi cosa le capitasse a tiro in mezzo alla strada.

Senza reggiseno e con le sole mutande ad evitare il nudo integrale, la donna ha attirato l’attenzione di tutti gli abitanti e i passanti di via Enea: dal suo balcone sono piovuti oggetti di ogni tipo, in strada e sulle macchine, rischiando anche di colpire alcune persone che la guardavano da giù. Un raptus piuttosto prolungato, quello della donna, che ha lanciato vasi, suppellettili, giochi per bambini, addirittura una culla intera. Insomma, scene di panico e anche di un certo imbarazzo, con le persone che hanno assistito incredule.

Sofia, 11 anni: "Papà è morto, mamma disoccupata. Così io...". La lettera che sconvolge Roma e Italia

Anche perché il tutto è stato condito da un certo surrealismo. Sul posto è stato necessario l’intervento della polizia municipale, della polizia di Stato e anche del 118. La strada è stata chiusa al traffico, dalle prime indiscrezioni trapelate pare che all’origine del raptus della donna ci sia un tradimento subito e appena scoperto. La reazione, come si può vedere dai video che stanno circolando ovunque in rete, non è stata affatto delle migliori, per usare un eufemismo.

Si innamora di un'ivoriana e vola in Africa: dramma Formenton. L'imprenditore veneto sale in taxi e finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.