Non è l'Arena, l'email "scritta" da David Rossi? Creata dopo la sua morte, clamoroso scoop da Giletti: la prova regina del complotto?

Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 12 gennaio, torna sul caso della misteriosa morte di David Rossi, di Monte dei Paschi di Siena, tornato di attualità con la riapertura delle indagini e le audizioni della commissione parlamentare d'inchiesta. In studio ci sono Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, moglie di Rossi, e il giornalista de Le Iene Antonio Monteleone.

"Il medico legale che abbiamo contattato ci ha detto che a una prima occhiata non ha mai visto una persona suicidarsi in quel modo", afferma Carolina. "È proprio il tipo di caduta che è anomalo, cade come un atleta", commenta Giletti. "Ci sono segni sul polso, sulle braccia, come da una colluttazione", continua la figlia di David.

Non solo. Mancano dagli atti due video e 61 foto. E poi, ci sono degli scambi di mail nelle ultime ore di vita di David Rossi, "mail creata con una data posteriore a quella in cui David è morto", spiega Monteleone, "una mail che non sembra scritta da lui". E ancora, aggiunge un elemento Carolina, allora c'era "fermento per sapere se questa persona era morta o se respirava ancora. Perché? Per farlo sapere a qualcuno di non ben specificato che a Roma voleva sapere se fosse morto. Chi è questa persona? Non si è mai indagato su chi fosse".

