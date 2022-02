Meteo, febbraio infernale. Anticiclone "mangia-inverno": le temperature mai viste

04 febbraio 2022 a

Sarà un febbraio di fuoco. Arriva inffati l’anticiclone mangia inverno. Le temperature resteranno miti e per almeno dieci giorni tutta la penisola sarà interessata da alta pressione statica e temperature che resteranno ben sopra la media. Questo però porterà alla presenza di nebbia nelle zone di pianura. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, rivela che una vasta figura di alta pressione occuperà prepotentemente gran parte dell'Europa sud-occidentale. Il nord Italia dopo settimane di alta pressione, vedrà scendere ancora di più il livello dei principali fiumi, al sud invece la situazione sarà meno deficitaria.

"La nostra memoria a volte però è breve. Un anno fa avevamo piogge abbondanti e metri di neve sulle Alpi con gli impianti sciistici chiusi per lockdown. È anche impressionante rileggere il dato record di 4 mesi fa: Liguria, 4-5 ottobre 2021, 888 mm di pioggia in 24 ore; poi tutto è cambiato. Tra la fine del 2021 e l'inizio di quest'anno le perturbazioni hanno snobbato il settentrione, portandosi o più a nord o più ad est", spiega il meteorologo alla Stampa.

"Con il flusso dai quadranti settentrionali le Alpi italiane rimangono a secco; e questo flusso favorisce, come avvenuto negli ultimi giorni, anche episodi di vento di Foehn che scaldano e asciugano l'aria del nord Italia. Un quadro che favorisce temperature ben oltre i 20°C a febbraio, aumenta il rischio incendi e preoccupa per la situazione idrologica in deficit ormai da mesi", spiega Tredici. Da metà mese infatti potrebbe tornare il gelo anche con precipitazioni diffuse sul siccitoso nord; qualora la tendenza meteo fosse confermata avremmo anche neve abbondante sui rilievi e localmente fino in pianura al nordovest.

