Meteo, l'anticiclone stravolge l'Italia: cosa succederà tra 10 giorni

02 febbraio 2022 a

a

a

L'anticiclone non darà scampo e il meteo avrà almeno 10-12 giorni di totale stabilità atmosferica con cieli sereni, assenza di vento e fastidiose e durature nebbie sulle grandi pianure settentrionali. L'inverno sta per essere messo in naftalina e non è una buona notizia soprattutto per il Nord Italia. Il clou della stagione invernale tornerà anonima da oggi, mercoledì 2 febbraio, fino almeno al fine settimana del 12-13, poi si vedrà.

Meteo, "impennata innaturale": temperature folli, ecco dove andranno a colpire

L'allarme siccità arriva dal Piemonte. Secondo le misure dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è ridotta a 30 metri cubi al secondo contro i 50,4 di un anno fa, quella della Dora a soli 9,5. La cosa più sconvolgente avviene a valle, dove il Po ha una portata media di 152 metri cubi al secondo (un anno fa erano 547) ma ad agosto erano addirittura 335 metri al secondo. La presenza dell'anticiclone delle Azzorre sbarrerà la porta a qualsiasi perturbazione atlantica voglia avvicinarsi al nostro Paese costringendole a salire di latitudine.

Meteo, godetevi sole e caldo. Dura pochissimo, l'affondo artico: lunedì, dove si ripiomba nel gelo

"Se durante l'estate i roghi hanno colpito il Sud Italia, le condizioni di siccità e i venti forti di questi giorni stanno rendendo le regioni del Nord maggiormente suscettibili all'innesco degli incendi", ha affermato ad Agi il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. "Attenzione massima in queste ore in Piemonte, Lombardia e Liguria - aggiunge Curcio - dove il suolo secco, dovuto dall'assenza di precipitazioni, e il vento forte, con raffiche fino a burrasca forte, stanno alimentando numerosi incendi". Le ultime emissioni dei modelli matematici propendono per una svolta decisa intorno al 15 febbraio dove un'imponente discesa gelida dal Nord Europa potrebbe mettere radici nel cuore del Mediterraneo riportando un clima pienamente invernale con piogge diffuse, crollo termico e nevicate per alcuni giorni, rivela Il Giornale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.