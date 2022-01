Meteo, arriva il ciclone della Candelora: venti forti, neve e mareggiate. Ecco dove si rischia

31 gennaio 2022 a

Il ciclone della Candelora sta per irrompere sull'Italia portando pioggia, venti forti e neve a bassa quota. La famosa Candelora cade precisamente il 2 febbraio quando si festeggia, appunto, la Madonna della Candelora. Secondo il proverbio, "se per la festa della Madonna della Candelora c'è sole e c'è la Bora, siamo fuori dall'inverno; ma se piove o c'è vento, siamo ancora in inverno".

E secondo quanto riportano gli esperti di 3bmeteo, aria fredda di matrice artica associata a un minimo di bassa pressione sul Mare del Nord, sta per raggiungere l'Italia. "Quando nelle prossime ore le correnti avranno raggiunto le Alpi accadranno due cose, una parte dell'aria fredda entrerà nel Mediterraneo dal Golfo del Leone con Maestrale impetuoso che soffierà fino a 100km/h sulla Sardegna portando mari in burrasca e producendo mareggiate lungo le coste, venti forti interesseranno anche i crinali alpini con raffiche fino a 100/120km/h in quota su Valle d'Aosta e alto Piemonte".

Un'altra parte quella più significativa entrerà da est scavando un minimo di bassa pressione che dal nord Italia scivolerà velocemente verso i Balcani. Associato a questo minimo un fronte di instabilità costituito da rovesci e da temporali raggiungerà dapprima il medio alto Adriatico e poi in nottata le regioni del sud.

