Posillipo, polemica per il cartellone pubblicitario: "Il panorama più bello del mondo" e poi questa foto

Una pubblicità in grado di scatenare la polemica, quella apparsa a Posillipo, Napoli. Qui una ditta che vende leggins ha deciso di appendere un maxi cartellone che mostra il lato B di sette ragazze con lo slogan "Il panorama più bello del mondo". Il Golfo però si vede solo in lontananza, scatenando così l'indignazione di molti. Tra i primi a intervenire l'assessore alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante.

"Senza scandalizzarci, in quanto vedo in giro manifesti ben più "fastidiosi" di aziende famose e con testimonial altrettanto famose, mi rattrista molto il messaggio in esso contenuto - ha spiegato - ancora una volta, ancora oggi, la donna viene resa oggetto e apprezzata per tutto, fuorché per ciò che realmente la caratterizza, rappresenta e la valorizza: intelligenza, sensibilità, resilienza".

A farle eco Alessandra Clemente, consigliera comunale. "È riprovevole dover commentare ancora una volta l'utilizzo materiale del corpo delle donne per la solita pubblicità sessista spalmata in bella vista per le strade della città. Una cosa che nel 2022 ci aspettavamo fosse superata, ma evidentemente c'è chi non ha interiorizzato il cambiamento culturale del Paese". Poi la Clemente ricorda che il decreto Infrastutture prevede la rimozione di cartelloni come quello in foto. Eppure sono stati in molti a ironizzare. Sui social, dove la pubblicità ha spopolato, un utente invita a farsi una risata: "Mentre persone più illustri e qualificate di me si interrogano sul sessismo di questo cartellone di una ditta di abbigliamento di Posillipo, io non riesco a non pensare al casting che sarà stato necessario per realizzarlo!".

