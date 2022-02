"Calcoli renali" e si precipita in ospedale. Medici sotto choc, cosa le trovano nella pancia

05 febbraio 2022 a

Aveva mal di pancia forte e si era convinta di avere i calcoli renali. Ma quando Kayla Fustamante è arrivata in ospedale ha scoperto che era incinta di 38 settimane e che semplicemente aveva le doglie, stava per partorire. La storia, che è stata raccontata solo oggi, si è svolta durante l'estate del 2016 quando una sera era al lavoro in un locale di Boston e ad un certo punto Kayla ha cominciato a sentire dolori molto forti all’addome. Quindi ha guardato su internet per capire cosa poteva essere e si è convinta che fossero calcoli renali.

Finito il turno, riporta Leggo, è andata al pronto soccorso per farsi vedere. Una volta fatta l’ecografia, la donna, una ragazza allora di 22 anni ha scoperto che stava per partorire: "Sono impallidita", ha detto a Today, "non avevo idea di essere incinta. Ho chiamato subito mia mamma e tutti i miei cari che erano preoccupati per dire loro che non erano calcoli, era un bambino. La chiamata migliore l'ho ricevuta da mio padre, mi ha detto che mi amava indipendentemente da tutto, e che non importava nulla...".

La bambina è nata pochi minuti dopo che Kayla era arrivata in ospedale ed è perfettamente sana, mentre Kayla ha spiegato di non essersi accorta di essere incinta perché il suo ciclo è sempre irregolare e perché per il lavoro era ingrassata.

